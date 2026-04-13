阪神・高橋遥人投手が１３日、出場選手登録を抹消された。前日１２日の中日戦（バンテリンドーム）で被安打５、１０奪三振と圧倒的な投球を見せて今季２度目の完封勝利。ここまで３試合の登板で２勝０敗、リーグトップの防御率０・３８と無双しているが、コンディション面を考慮して登板間隔を空けることになった。また、５試合で防御率６・３５の早川太貴投手も登録抹消され、２軍再調整となった。