阪神・才木浩人投手が１３日、次回先発の１４日の巨人戦（甲子園）に向けて「いつも通りにいきます」と意気込んだ。前回登板の７日・ヤクルト戦（甲子園）では、セ・リーグタイの１試合１６奪三振という快投を繰り広げた。０１年５月２４日の阪神戦で野口茂樹（中日）が達成して以来２５年ぶり９人目の快挙だった。「変わりない」と平常心を貫くが、勢いに乗ったまま伝統の一戦に挑む。巨人打線の印象を問われると「キャベッ