日本卓球協会は１３日、９月１９日に開幕する愛知・名古屋アジア大会の日本代表男女各５人を発表した。女子は全日本選手権で史上初の４冠に輝いた張本美和（木下グループ）や早田ひな（日本生命）、男子は全日本のシングルス２連覇の松島輝空（木下グループ）や張本智和（トヨタ自動車）らが名を連ねた。出場種目は５月に発表される。【男子】松島、張本智、宇田幸矢（協和キリン）戸上隼輔（井村屋グループ）篠塚大登（東都