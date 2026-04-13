北陸地方は、雪も融けて各地で春のマラソン大会が開催されています。北陸地方のマラソン大会は、春と秋に集中して、太平洋側では盛んになる冬の間は雪のためお休みとなります。そこで、マラソンに参加する方向けに今週末と来週末の天気中心に解説します。今週末の天気は17日(金)から19日(日)にかけて日本海を低気圧が北東に進む見込みです。この影響で18日(土)から19日(日)早朝までは雨の降る所がありそうです。19日(日)の日中は雨