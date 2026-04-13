タレントの村重杏奈が減量に成功したことを明かし、反響が寄せられている、村重は１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「一応夏に向けて２ヶ月で３キロ落としたんですけど誰にも気付かれなくて涙な村重です」と告白。「アラサーの３キロ凄いんだぞ！泣泣泣飯抜いてないぞ！！だからバストも落ちてない！！凄いぞ！」と健康的にやせたそうで、「夏までにあと２キロ落とせたらラッキーです」という。「はい！！そし