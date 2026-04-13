13日午前、千曲市の国道で自転車と車がぶつかる事故があり自転車を運転していた高齢男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは千曲市上徳間の国道18号で、13日午前10時半ごろ、高齢の男性が運転する自転車が道路を横断していたところ、長野市方面に向かっていた軽乗用車とぶつかりました。男性はドクターヘリで長野市内の病院に搬送されましたが意識不明の重体だということです。軽乗用車を運転していた男性にけ