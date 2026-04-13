１９８０年代、中国の映画俳優、白楊（はく・よう）さん（後列左端）や日本の俳優、栗原小巻さん（前列左端）ら映画関係者と共に黄浦江を遊覧する、上海電影製片廠の徐桑楚廠長（前列中央）。（資料写真、上海＝新華社配信）【新華社上海4月13日】中国上海市で8日、中日映画交流の歴史を伝える貴重な写真が初公開された。1980年代に上海を訪れた俳優の栗原小巻さんが、上海電影製片廠の徐桑楚（じょ・そうそ）元廠長や中国の俳優