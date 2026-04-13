毎年4月、祇園甲部歌舞練場にて、京都最大の花街・祇園甲部の約80名の芸妓 舞妓たちが魅せる舞の公演。一幕仕立ての早変わりで四季を表現。「ヨーイヤサァー」の掛け声で、幕が上がると一度も幕を下ろすことなく、美しい着物をまとう芸妓・舞妓が次々と現れて舞の世界へいざなう、京都 春の風物詩「都をどり」を紹介します。 京都春の風物詩「都をどり」 開幕日前日に、関係者メディア向けの事前リハーサ