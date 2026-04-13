俳優の鈴木伸之（33）が13日、都内で行われたテレビ東京ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（17日スタート、毎週金曜 後9：00）の記者会見に出席。“人見知り対策”で資格を取得したいという思いを明かした。【写真】黒いスーツを着てキリッとした表情を見せる鈴木伸之会見では、作品のテーマにちなんで「キャリア1年目に戻れるとしたら、やり直したいこと（伝えたいこと）」について登壇者がフリップに記入して発表した。鈴木は