ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が13日、TOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。ペア競技に自分が向いてると思った理由について語った。12歳でソロ競技からペア競技に転向した高橋さん。代打MCのサッカー解説者・中西哲生氏から「自分がペアをやってみて向いてると思いました？」と質問される場面があった。「めち