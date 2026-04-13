NBAは12日（日本時間13日）にレギュラーシーズン最終戦が行われた。西カンファレンス4位の八村塁所属レイカーズは、18日（同19日）から開幕する西プレーオフ1回戦で西5位のロケッツと対戦することが決定した。レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初となるダブルダブルでレギュラーシーズン最終戦を白星で締めて3連勝を飾った。この結果によってレイカーズは、プレーオフ1回