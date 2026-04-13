住宅設備機器メーカー大手のTOTOが、13日からユニットバスの受注を停止したことがわかりました。ホルムズ海峡封鎖によるナフサ不足が要因です。壁や天井にフィルムを貼り付ける接着剤や、浴槽に使われる人工大理石のコーティング剤などが不足していて、TOTOによりますと、原料調達のメドが立たず、受注再開の時期は未定だということです。