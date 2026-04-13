NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。ヤクルトは、高梨裕稔投手と北村恵吾選手を抹消しました。高梨投手は前日12日の巨人戦で今季3試合目の先発登板。初回から三者凡退を継続し、6回までパーフェクトピッチングを継続しました。7回には1アウトからヒットを浴びるも、7回無失点で降板。リリーバーたちがリードを守り切り、今季1勝目を手にしています。同じく抹消となった4年目内野手の北村選手は、開幕1軍を勝ち取るも、ここまで3