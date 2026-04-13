誰もが一度は遊んだことのある手遊び歌『アルプス一万尺』。その歌詞の本当の意味を解説した「アルプスの少女ハイジ」公式Xの投稿が反響を呼んでいる。【写真】『アルプス一万尺』の勘違い「あるある」を描いた、ゆるかわイラスト多くの人がこの歌からアニメの舞台であるヨーロッパのアルプスや、子ヤギの上で踊っている光景を想像しがちだと指摘するこの投稿。しかし実はこの歌のモデルは日本の北アルプスにある槍ヶ岳。歌詞にあ