私はバツイチの会社員、モモコです。元義両親との連絡が途絶え、養育費の代わりとなっていたお金がもらえなくなり経済的な不安が募り始めたころ、元義妹アリサさんから再び電話がかかってきました。「今まで孫をエサにお金を巻き上げていたんだろう」と激昂するアリサさんに、怒りがこみ上げました。アリサさんの言葉の裏には、親のお金が元嫁（私）に流れることへの強い不満を抱いているように思えます。しかし私は、どうしても納