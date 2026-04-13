ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。「親友と過ごした休日の午後」と記すと、イエローのビキニにつばの広いストローハット、サングラスをかけて水辺を歩く動画を投稿した。【動画】素晴らしいプロポーションを披露したビキニ姿のネリー・コルダさらに友人と並んでビーチのデッキチェアに座りドリンクを楽しむ写真なども公開。米国女子ツアーのオープンウィークをゆったりとリラックスして過ごしたようだ。投稿を