＜東建ホームメイトカップ最終日◇12日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞ルーキーイヤーの2020年「ダンロップフェニックス」での戦いが、ふと脳裏をかすめた。稲森佑貴とのプレーオフを前に、石坂友宏はあの苦い敗戦を思い出していた。【写真】プロゴルファーの妻・星空さんも涙当時、東北福祉大3年だった金谷拓実とのルーキー＆学生による優勝決定戦は、金谷に軍配が上がった。今大会はそれ