NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。楽天は瀧中瞭太投手の出場選手登録を抹消しました。瀧中投手は前日12日のオリックス戦で7回途中無失点の好投をみせ、今季初勝利をマーク。ここまで3試合に先発し、1勝1敗、防御率1.13となっています。再登録は4月23日以後に可能となります。