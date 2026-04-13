12日、取材に応じるケイコ・フジモリ氏＝ペルー・リマ郊外（共同）【リマ共同】ペルーの故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で、右派政党フエルサ・ポプラル党首のケイコ・フジモリ氏（50）が12日、首都リマ郊外で共同通信などメディアの取材に応じた。大統領に当選すれば「日本との関係を一層強化するために全力で取り組む」と述べ、早期の日本訪問にも意欲を示した。ケイコ氏はリマ中心部の投票所を訪れる前、2024年に死去