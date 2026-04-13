フリーアナウンサーの袴田彩会さんが4月12日、公式Xを更新。元千葉ロッテマリーンズ捕手で野球解説者の里崎智也さんと行うトークライブ「里崎ライブ」を欠席したことを報告しました。 【写真を見る】【 フリーアナ・袴田彩会 】体調不良で救急搬送「現在は治療を受けながら回復に努めています」トークイベント欠席を謝罪投稿によると、前夜に体調が急激に悪化し救急搬送されたとのこと。袴田さんは「幸い大事には至らず