俳優の風吹ジュン（７３）が１３日、都内で開かれた、アンバサダーを務める日本イーライリリーの「その“もの忘れ”アルツハイマー病かも」疾患啓発活動発表会で、東京都立大と東京慈恵会医科大の名誉教授である繁田雅弘氏とトークセッションを行った。風吹は「古希をとっくに越えておりまして、人ごとではないと思っております。先輩の方には入院して寝たきりになったという深刻な話も聴いております」と、アルツハイマー病を