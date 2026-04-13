LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、3年ぶりのアルバム「PUREFLOW pt．1」のリリースを発表した。13日、グローバルファン交流プラットフォームWeverseで、5月22日に発表することをファンに伝えた。2枚目となる同アルバムは、恐怖に向き合う過程での変化と成長を示す内容となっているという。アルバムのリリース前の今月24日には、リードシングル「CELEBRATION」をリリースする。韓国メディアのディスパッチは13日「内なる力を持った