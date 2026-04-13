俳優の大東駿介（４０）と、元欅坂４６で女優の菅井友香（３０）が１３日、東京国立博物館平成館で行われた前田育徳会創立百周年記念特別展「百万石！加賀前田家」（１４日〜）の取材会に登場した。現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、大東は前田利家役を、菅井は利家の妻・まつを演じており、本展の広報アンバサダーに就任した。展示について、菅井は「想像以上」と絶賛し「前田家の皆さまが代々貴重なもの