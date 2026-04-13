【モデルプレス＝2026/04/13】ABEMAでは開局10周年を記念し、4月11日15時から12日22時にわたり特別番組「30時間限界突破フェス」を生放送。番組内の企画にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」を放送した。【写真】「今日好き」最新美男美女カップル登場◆今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP「30時間限界突破フェス」では、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりまし