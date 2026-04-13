【私の人生を変えた一曲】【写真】横浜銀蝿Johnnyさん「キャロル『ファンキー・モンキー・ベイビー』のイントロと革ジャンを着て歌う姿にシビれた！」人気女性デュオ「花＊花」おのまきこさん（49歳）／こじまいづみさん（50歳）「あ〜よかった」で紅白出場経験もある人気女性デュオ「花＊花」は、専門学校時代からの仲。人生を変えた一曲も同じで、ゴスペルの名曲「アメイジング・グレイス」だという。デビュー26年の2人がや