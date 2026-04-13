【あの人は今こうしている】【写真】「超力戦隊オーレンジャー」主演・宍戸マサルさん 敏いとうから「ハッピー&ブルー」を受け継ぎムード歌謡に“変身”中！野末陳平さん（元参院議員／94歳）大橋巨泉や青島幸男、鈴木おさむなど放送作家からタレントに転身する例は昔からあるが、野末陳平さんはその先駆者の一人。サングラスにハンチング帽姿で、下ネタを言っては視聴者を笑わせていた。71年から参議院議員になり、主に税