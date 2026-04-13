西武・隅田知一郎投手が今季２勝目をかけ、１４日・オリックス戦（京セラＤ）に先発する。この日はベルーナドームで行われた先発投手練習に参加。和気あいあいとした雰囲気の中で、ダッシュなどを行い汗を流した。前回登板の７日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）では７回７安打３失点で今季初白星。近藤、山川の主軸に２本の本塁打を浴びるも、「（走者を）ためてためてタイムリーではないので。点を取られることは良くな