１０日、喊江節の会場で川開きを告げるホーチョ族の出演者。（ジャムス＝新華社記者／張濤）【新華社ジャムス4月13日】中国黒竜江省ジャムス市の啓航広場で10日、松花江の川開きを祝い、豊漁や一年の安寧を祈る「喊江節（かんこうせつ）」が行われた。ホーチョ（赫哲）族に伝わる漁猟祭を取り入れ、民族文化に根差した儀式と没入感、現代的な消費体験を融合した春の行事となった。１０日、喊江節の会場で行われたホーチョ族によ