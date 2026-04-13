劇団四季の寺元健一郎と宮田愛が１３日、大阪四季劇場でミュージカル「ノートルダムの鐘」大阪公演（７月２２日〜来年２月７日）に向けた取材会に出席した。１５世紀末のフランス・パリのノートルダム大聖堂の塔に閉じ込められた、醜い容姿のカジモドを演じる寺元は「生まれながらに体の障害を持っているんですけども、純粋で優しい心を持った青年。人間についてなかなか感じられないことに気づく瞬間があったり、すごく素敵な