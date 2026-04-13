J2大宮は13日、原博実代表取締役社長の退任を発表した。原氏の退任に伴い、マーク・オーブリー氏が代表取締役社長兼CEOに就任する。クラブ公式サイトなどを通じ、「このたび、RB大宮アルディージャの代表取締役社長の原博実が退任することとなりました。本人の辞意を受けて、臨時株主総会を開催し、正式に決議されたことをお知らせいたします」と伝えた。原氏はクラブを通じてコメントし、「このたび、代表取締役社長を退任