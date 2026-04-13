◇出場選手登録なし◇同抹消【楽天】滝中瞭太投手（登板機会なし）【阪神】高橋遥人投手（登板機会なし）、早川太貴投手（再調整）【中日】味谷大誠捕手、O・カリステ内野手（いずれも再調整）【ヤクルト】高梨裕稔投手（登板機会なし）、北村恵吾内野手（再調整）