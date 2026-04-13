俳優の生瀬勝久（65）が13日、都内で行われたテレビ東京ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（17日スタート、毎週金曜 後9：00）の記者会見に出席。デビューから3年間使っていた芸名を明かし「恥ずかしかった」と振り返った。【写真】黒スーツを着て真面目な表情を浮かべる生瀬勝久会見では、作品のテーマにちなんで「キャリア1年目に戻れるとしたら、やり直したいこと（伝えたいこと）」について登壇者がフリップに記入して発表