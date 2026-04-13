阪神の才木浩人投手（27）が13日、今季初となる本拠での巨人戦について思いを語った。この日は、甲子園での投手練習に参加。キャッチボールや投内連係プレーの確認などで汗を流した。14日に先発する巨人戦は、甲子園で開催される今季初の伝統の一戦となるが「変わりない。いつも通りに行きます」と自然体を強調した。前回登板した7日のヤクルト戦では16奪三振で、セ・リーグタイ記録。8回で105球を投じたものの、体調面につ