俳優・原田龍二（55）の妻でタレントの原田愛（52）が13日までにSNSを更新。夫とともに入院中のタレント・松本明子（60）の見舞いに訪れたことを明かした。松本の夫、俳優の本宮泰風（54）の兄が原田龍二で、松本と原田愛は義理の姉妹関係にあたる。松本が自身のブログにも原田愛との2ショットをアップするなど、普段から“仲良し姉妹”としても知られる。 夫婦で車椅子姿の松本を挟んだ3ショットを公開した原田愛は、ブログ