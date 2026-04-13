日本維新の会の吉村代表はきょう、食料品にかかる消費税の2年間ゼロについて、先の衆院選の公約だとして「絶対に実行すべきだ」と改めて強調しました。日本維新の会吉村洋文 代表「食料品の消費税ゼロについても賛否もあるなかで様々な意見が出るのは当然ですけれども、でも、これは公約ですから、約束したことを実行する。僕はその当たり前の政治をやるべきだと」維新の吉村代表は政府と与党幹部の会合のあと記者団の取材