23年のテレビ朝日系特撮ドラマ「王様戦隊キングオージャー」で、ンコソパ民のウスバ役で出演した俳優の岡野海斗（25）が13日、インスタグラムを更新。okano_skywalker名義で行ってきた歌手活動を終了すると発表した。岡野は「9月5日のLast Live【DREAM】をもちまして、okano_skywalkerの活動を終了いたします。突然の発表となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と音楽活動の終了を報告。「これまで応援してくださったファン