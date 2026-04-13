4月9日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き、放送5年目突入を記念した企画「貸し切り屋形船で戦友と東京ツアー」が放送された。伝説的バラエティ番組『リンカーン』の後継番組である『ジョンソン』の決起集会で、濱家隆一（かまいたち）はある理由からプロデューサーと大揉めしたそうで…。【映像】ともしげ（モグライダー）、濱家隆一（かまいたち）を舐めまくる理由は…レギュラー出演してい