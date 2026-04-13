電通グループは朝安後切り返し、急反騰している。３月末時点の株主構成において、Ｃ＆Ｉホールディングスが大株主の第１０位となったことが明らかとなり、思惑視した買いが入った。電通グループのホームページが前週末１０日の取引終了後に更新されたもよう。Ｃ＆Ｉホールディングスは旧村上ファンドの関係者が運営する企業とされており、保有比率は１．８２％となっている。 出所：MINK