午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４０６、値下がり銘柄数は１１２６、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、情報・通信、陸運、金属製品など。値下がりで目立つのはゴム製品、空運、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS
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