全国公開中のイ・レ主演韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』より新たな本編映像が公開された。 参考：イ・レ、ソン・ソックらキャスト陣がエール『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』メッセージ映像 本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞したヒューマンドラマ。監督を務めたのは、ドラマ『恋愛体質～30歳になれ