バッグの中で水筒が自立！アイテム2つでできる簡単収納ライフハック▶【写真付きで解説】バッグの中がスッキリ整う！安全ピンとヘアゴムで水筒を自立させる裏ワザ準備するのは安全ピンとヘアゴムの2つだけ！SNSで話題の、バッグの中で水筒が倒れない収納ライフハックをご紹介します。通勤や通学、買い物の際に「水筒がバッグの中で倒れてしまう…」そんなプチストレスを感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。■準備す