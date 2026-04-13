俳優の田中彗（すばる）が自身の公式Xで、兄・田中樹（SixTONES）とお揃いにしたヘアスタイルを披露した。 【写真】田中樹の弟・彗の“おにいとお揃いの無敵ピンク”ヘア／田中樹・田中彪ツーショット／田中樹表紙ショット ■2025年には田中樹・田中彪の共演も実現で“田中兄弟”に注目が集まる 彗は「おにいとお揃いの無敵ピンク」と添えて、自身の後ろ姿を公開。白Tシャツ姿に優しい色味のピンクヘアが映えており、