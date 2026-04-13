BE:FIRST（ビーファースト）が4月11日に放送されたNHK『Venue101』に出演。グループ公式Instagramで舞台裏ダンス動画を公開した。 【動画＆写真】BE:FIRSTがバチバチのスキルを発揮した『Venue101』舞台裏ダンス＆オフショット①② また番組公式Instagramでは、生放送直前オフショットが公開されている。 ■ジュノンのもぐもぐドアップなどオフショットも公開 パフォーマンスした楽曲は