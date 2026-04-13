【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が、4月20日に発売される『non-no』6月号特別版にて表紙を飾る。このたび、シャツスタイルの春らしく爽やかなビジュアルが目を引く表紙が公開された。 ■目黒蓮の魅力を高橋文哉、横田真悠が語る 4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140キロの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分け