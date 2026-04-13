津田駒工業 [東証Ｓ] が4月13日後場(15:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常損益は1.1億円の赤字(前年同期は3.8億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.6％→-1.9％に改善した。 株探ニュース