アステナホールディングス [東証Ｐ] が4月13日後場(15:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比3.6％増の10.7億円に伸び、12-5月期(上期)計画の15.5億円に対する進捗率は69.6％に達し、5年平均の51.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.2％→7.0％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース