リテールパートナーズ [東証Ｐ] が4月13日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比5.5％減の75.5億円になったが、27年2月期は前期比1.9％増の77億円に伸びる見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.2％減の23.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.4％→3.0％に悪化した。 株探ニュース