13日15時現在の日経平均株価は前週末比439.72円（-0.77％）安の5万6484.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は406、値下がりは1126、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は143.81円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が72.41円、イビデン が31.31円、ＳＢＧ が25.74円、ファストリ が22.53円と続いている。 プラス寄与度トップは信越