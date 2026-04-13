2026年4月12日、韓国メディア・聯合ニュースによると、韓国・産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官が時事番組に出演し、「現在平時の約80％水準の原油を確保しており、政府の備蓄を放出せずに4〜5月を乗り切れる見通しだ」と語った。記事によると、中東情勢の緊迫化によりホルムズ海峡の通航に支障が出る中、韓国国内では原油やナフサなど石油化学原料の供給不安が広がっていた。これに政府は、民間在庫の活用や輸入