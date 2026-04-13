中国造船業界ではここ数日、重要な発表が相次いでいます。31．9万トン級のアンモニア燃料対応超大型原油タンカーがユーザーに引き渡され、将来的に全航路でゼロカーボンに近い運航が可能となる見通しです。また、中国最大規模の18万立方メートル級LNG輸送船が無事完成したほか、世界最大規模のくい打ち船「鉄建大橋杭1号」も引き渡しを終え、大型の海上橋梁（きょうりょう）や深海プロジェクトの建設に設備支援を提供しています。